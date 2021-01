Bratislava a Nitra sú napokon medzi horšími okresmi, povinne testovať nemusia

Okresy Bratislava a Nitra s výsledkom 1,3 a 1,1 percenta pozitívnych patria po celoplošnom skríningu napokon k horším okresom. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) to na piatkovej tlačovej konferencii oznámil na základe verifikovania a preverenia všetkých dát zo skríningového testovania. Povinné testovanie ich síce nečaká, no minister výrazne odporúča obyvateľom opäť sa otestovať.

Foto: TASR

Podľa definitívnych výsledkov ostala miera pozitivity na úrovni 1,24 percenta.

"Z celkovo realizovaných 297.323 testov bolo pozitívnych 36.978,"

povedal Krajčí.

Oznámil tiež, že aj keď by sa malo v okresoch Bratislava a Nitra povinne testovať, vzhľadom na čas oznámenia informácie sa dohodol s predsedom vlády SR, aby sa zmenilo uznesenie vlády tak, že po 3. februári v týchto okresoch nebude vyžadované potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Minister však ľudí vyzval, aby sa testovali.

Poukázal pritom na situáciu v nemocniciach.

"Najmä v bratislavskom kraji rastie počet hospitalizovaných, tá miera rastu je okolo štyroch percent, ak sa situácia nezmení, Bratislava sa dostane do rovnakej situácie, v akej bola Nitra,"

upozornil Krajčí.

"Naozaj odporúčam, aby sa ľudia v Bratislave i Nitre otestovali v najbližších dňoch,"

uviedol minister. Poukázal v tejto súvislosti i na to, že ak pri vývoji epidemiologickej situácie ostane Slovensko v rámci COVID automatu v najhoršom štvrtom stupni, teda "v čiernej farbe", ľudia budú potrebovať pri ceste do zamestnania po 8. februári negatívny test. Odporučil testovať sa aj v okresoch Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, ktoré po posune Bratislavy a Nitry medzi horšie okresy sa, naopak, dostali do skupiny s lepšími výsledkami.

Krajčí dodal, že každý okres, ktorý sa rozhodne testovať, dostane od štátu testy a päť eur za vykonaný test.

TASR