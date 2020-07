Británia zaradila SR medzi bezpečné krajiny, Anglicko ruší karanténu

Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam bezpečných krajín. Cestujúci zo Slovenska tak nebudú musieť od 28. júla po príchode do Anglicka absolvovať 14-dňovú karanténu. Očakáva sa, že do nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia prijmú rovnaké rozhodnutie aj vlády Škótska, Walesu a Severného Írska. Ministrovi zahraničných vecí SR Ivanovi Korčokovi (nominant SaS) to potvrdila britská ministerka pre Európu Wendy Mortonová, informoval v piatok tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.