Bugár: Niektorí koaliční partneri zbytočne rozdávajú a neriešia ekonomický dosah

Niektorí koaliční partneri zbytočne rozdávajú a nerozmýšľajú, aký to bude mať dosah. V rozhovore pre TASR to vyhlásil predseda vládneho Mosta-Híd Béla Bugár. Pripomenul, že parlament prijal v zrýchlenom režime zvýšenie bankového odvodu, aby sa „diera v rozpočte“ nezväčšovala. Bugár si myslí, že koaličné rady za posledného vyše roka poriadne nefungovali. Vysvetľuje si to tým, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nebol zároveň aj predsedom strany a nedokázal teda vyhodnotiť, že každú chúlostivú vec treba prerokovať na koaličnej rade.