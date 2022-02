Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar nevylúčil vstup do politiky

Bývalý policajný prezident, v súčasnosti obvinený Tibor Gašpar sa rozhodol vstúpiť do verejného priestoru. Chce prispieť do verejnej odbornej diskusie. Nevylúčil vstup do politiky. Informoval o tom na tlačovej konferencii za účasti predsedu opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňák.

Foto: TASR

Ako informoval Gašpar, Ústavný súd SR skonštatoval v súvislosti s jeho sťažnosťou, že došlo k porušeniu jeho práv, konkrétne práva na rešpektovanie osobného a rodinného života a práva na účinný opravný prostriedok. Počas svojej väzby sa podľa svojich slov stretol s nátlakom a upieraním kontaktov s rodinou.

Verejnosti chce Gašpar ponúknuť svoje odborné skúsenosti. Využívať ich chce, aby sa začal vyjadrovať "k takýmto obludnostiam na platformách lepších ako jednotlivec". "Naďalej platí, že moja priorita je moja obhajoba a očistenie môjho mena," dodal.

Podľa Kaliňáka rozhodnutie Ústavného súdu potvrdzuje, že slovenské trestné orgány nerešpektujú základné európske princípy, ku ktorým SR pristúpila. Skupina vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov sa v roku 2020 rozhodla ignorovať všetky predpisy v slovenskej i európskej legislatíve. "Dnes sme už konfrontovaní s viac ako 15 rozhodnutiami Ústavného súdu o tom, že Slovensko žije mimo ústavy a mimo právneho poriadku," tvrdí.

Téma právneho štátu a vyrovnanie sa "so zločincami na Národnej kriminálnej agentúre a úrade špeciálnej prokuratúry" sa podľa Fica musí dostať v budúcnosti do politickej agendy. Gašpara vníma ako nevinného. Ak vstúpi do politického života so Smerom, dostane podľa neho všetok priestor, ktorý bude potrebovať. "Komunikácia tu prebieha, ale najskôr treba ukončiť proces jeho kompletného očistenia," povedal Fico.

TASR