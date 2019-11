Cena liekov pre pacientov s pľúcnymi chorobami zrejme vzrastie, varujú lekári

Cena inhalačných liekov a systémov pre pacientov s bronchiálnou astmou a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) by mala v budúcom roku niekoľkonásobne vzrásť. V stredu na to na tlačovej konferencii upozornili Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť so Spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie. Odborníci poukázali na to, že na mnohé lieky neexistujú generické náhrady liekov, teda také, ktoré by pre pacientov znamenali lacnejšiu alternatívu liečby. Listom na to upozornili na to aj ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD). Rezort však pripomína, že rozhodnutie o revíziách ešte nie je definitívne.