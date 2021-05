Cestovanie do Českej republiky je od pondelka jednoduchšie. Na vstup do krajiny stačí Slovákom antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo PCR test nie starší ako 72 hodín. Povinná karanténa po príchode sa ruší. Naďalej je potrebné vyplniť príjazdový formulár. Po dobu 14 dní od príchodu do Česka treba všade okrem domova nosiť respirátor, a to i vo vonkajších priestoroch. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) o tom informovalo na svojej stránke.