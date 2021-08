Cestujúci zo Slovenska do Nemecka nemajú povinnosť ísť do karantény

Cestujúci zo Slovenska do Nemecka nemajú v súčasnosti povinnosť ísť po príchode do tejto krajiny do karantény. Vstup do Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého či registrovaného pobytu. Platí však naďalej povinnosť vyplnenia formulára, negatívneho testu, potvrdenia o očkovaní alebo prekonaní choroby. Na svojej webovej stránke o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.