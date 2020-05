Čína podporuje vyšetrovanie pod vedením WHO v súvislosti s pandémiou

Čína v piatok oznámila, že podporuje vytvorenie skupiny pod vedením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s cieľom preskúmať celosvetovú reakciu na pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2, informovala agentúra AFP.

Foto: TASR/AP

Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí povedala, že preskúmanie by malo byť "otvorené a transparentné" a malo by sa uskutočniť "vo vhodnom čase po skončení pandémie" pod vedením šéfa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa.

Čína takisto zdôraznila, že akékoľvek vyšetrovanie musí byť v súlade s medzinárodnými zdravotnými predpismi a musí byť povolené riadiacimi orgánmi WHO.

Austrália a USA žiadali vyšetrovanie Číny v súvislosti s jej reakciou na šírenie koronavírusu v jeho začiatkoch, pripomína AFP. Ďalšie krajiny vrátane Británie, Francúzska a Nemecka žiadali od Číny transparentnejší postup v súvislosti s pandémiou.

Čína doteraz žiadosti na vyšetrovanie odmietala a obviňovala USA, že záležitosť politizujú. Peking odmieta obvinenia o tom, že zatajil informácie o víruse v začiatkoch jeho šírenia a trvá na tom, že informácie s WHO a ostatnými krajinami zdieľal včas.

Koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, prvýkrát oficiálne zaznamenali v čínskom meste Wu-chan koncom decembra minulého roka. Odvtedy sa rozšíril do celého sveta a vyžiadal si takmer 270.000 obetí.

Teraz.sk