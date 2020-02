Čínske úrady zaviedli viaceré karanténne opatrenia z dôvodu koronavírusu

„V rámci nich mestská vláda Šanghaja nariadila kontrolu všetkých prichádzajúcich osôb do mesta a to tak na letiskách, železničných staniciach, v prístavoch ako aj na všetkých príjazdových komunikáciách. Okrem toho nariadila 14-dňovú karanténu pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do mesta z infikovaných oblastí, pre ostatných 7-dňovú karanténu buď v nemocnici alebo vdomácnosti”