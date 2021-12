Čo čakať od Australian Open?

Australian Open, každoročný turnaj konajúci sa v austrálskom meste Melbourne, ktorý je otváracím turnajom Grand Slamu, je už za dverami. Správy o tomto turnaji budú iba pribúdať najbližšie obdobie a ak sa chcete v Australian Open vyznať, dočítate sa o ňom práve tu. Nájdete tu ako najnovšie správy o účastníkoch a priebehu, ale aj všeobecné informácie o tomto tenisovom turnaji.

Čo je Australian Open?

Australian Open je tenisový turnaj, ktorý každoročne otvára sériu najprestížnejších tenisových turnajov nazývaných Grand Slam. Súčasťou Grand Slamu sú ešte French Open, Wimbledon a US Open. Na tomto turnaji súťažia muži aj ženy jednotlivci, mužské, ženské aj zmiešané páry a taktiež juniorské majstrovstvá. Súčasťou tohto turnaja sú aj zápasy legiend a exhibičné zápasy. Tento turnaj sa pôvodne hral na tráve, ale od roku 1987 je hraný na tvrdom povrchu. Tento turnaj bol založený už v roku 1905 a je najnavštevovanejším tenisovým turnajom. Australian Open je jeden z najväčších športových podujatí nielen v Austrálii, ale celej južnej pologule. Tento turnaj sa hral v piatich rôznych austrálskych mestách v priebehu svojej histórie, no od 1972 sa nastálo „presťahoval“ do Melbourne, pretože tam prilákal najviac divákov.

Pre najlepších hráčov a hráčky tohto turnaja sú vyhradené peňažné ceny v hodnote 80 000 000 austrálskych dolárov. Z tejto sumy si najviac zoberú víťazi turnaja jednotlivcov, ktorý môžu vyhrať až 2 750 000 austrálskych dolárov. Každý rok sa na turnaj príde pozrieť čoraz viac divákov a na turnaji v roku 2020 ich bolo až cez 800 000. V roku 2021, podobne ako aj tento rok, je turnaj obmedzený kvôli pandemickej situácii.

Tohtoroční účastníci a účastníčky

Tento rok už mnohé tenisové hviezdy museli oznámiť, že sa Australian Open nezúčastnia. Medzi nimi je aj 40-ročná americká tenistka Serena Williams, ktorá sa turnaja nemôže zúčastniť kvôli zraneniu. Rovnako kvôli zraneniu sa turnaja nemôže zúčastniť česká tenisová hviezda Plišková. Z turnaja ženských jednotlivcov tak vypadla ako svetová jednotka, tak aj štvorka.

Naopak na mužskej strane sa turnaja zúčastní Rafael Nadal, ktorý bol minulú sezónu vyradený kvôli zraneniu. Ten sa od júna objavil iba na jednom exhibičnom turnaji v Abú Dhabi. Sám hovorí, že návrat bude náročný, no verí, že turnaj zvládne. Poraziť sa bude snažiť aj minuloročného víťaza a držiteľa historicky najviac titulov v súťaži mužov jednotlivcov na tomto turnaji Srba Novaka Djokovica. Svetová jednotka zatiaľ potvrdila účasť na najbližšom Australian Open a brúsi si zuby už na svoj 10 titul z tohto turnaja.

Turnaja sa nezúčastní ani tínedžerská senzácia Olivia Gadecki, ktorá mala veľmi veľkú šancu stať sa favoritom divokou kartou celého turnaja. Olivia Gadecki sa bez akéhokoľvek umiestnenia na začiatku tohto roku prebojovala až do top 250, čo je neslýchané. Táto 19-ročná tenistka bola aj favoritom mnohých tipérov. Takto má Naomi Osaka, minuloročná víťazka oveľa prehľadnejšiu cestu za ďalším titulom.

Organizácia a podmienky účasti

Australian Open musí aj tento rok byť obmedzený kvôli pandémii. Organizátori sa s vládou dohodli, že podmienkou účasti turnaja bude očkovanie proti koronavírusu. Pre hráčov a hráčky, ktorý sa z rôznych dôvod dať zaočkovať nechcú alebo nemôžu je však stále možnosť na Australian Open hrať. Pre takýchto tenistov je vytvorený posudzovací proces, ktorý im môže dať šancu hrať. Žiadosť o účasť bude predložená nezávislej trojčlennej porote, ktorú budú tvoriť experti z oblasti imunológie a iných odvetví medicíny. Tí budú posudzovať každú žiadosť jednotlivo a pokiaľ žiadosť príjmu, môže sa hráč alebo hráčka zúčastniť tohto turnaja a súperiť ako o peňažné výhry tak o body do svetového rebríčka ATP.

Ak chcete tento turnaj vidieť naživo pripravte sa na poriadne pálky. Aj keby sme sa nepozerali na cenu leteniek a ubytovania turnaj je celkom finančne náročný. Lístky na mužské finále iba začínajú na sume 550 dolárov. Sedadlá priamo na kurte na mužskom semifinále stoja od 15 000 dolárov.

