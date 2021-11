Csemadok by mohol dostávať od rezortu kultúry ročne 300.000 eur

Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok by mohol ročne dostávať 300.000 eur od rezortu kultúry. Vyplýva to z návrhu zákona o finančnej podpore pre Csemadok, ktorý predložil György Gyimesi (OĽANO). Plénum Národnej rady (NR) SR návrh v piatok posunulo do druhého čítania. Hlasovaním poslanci zároveň ukončili 48. schôdzu parlamentu.