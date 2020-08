DAC Dunajská Streda porazil Spartak Trnavu 2:1 vo 4. kole Fortuna ligy

Ilustračná fotka: Parameter

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava 2:1 (1:1)



Góly: 25., 70. Ramirez – 43. Pačinda.

Rozhodovali: Očenáš – Bednár, Jekkel, ŽK: Davis, Ramirez, Kružliak – Anthony, Yao, Mihál, Pačinda, 6297 divákov

DAC: Jedlička – Blackman, Kružliak, Müller, Davis – Schäfer, Balić (90.+ Malý), Kalmár, Friede – Divković (90. Njie), Ramirez



Trnava: Rusov - Tumma, Anthony, Mihál - Grič – Cabral (80. Turňa), Mikovič, Vlasko, Yao (85. Václav) - Pačinda, Yusuf (65. Kalu)

Krajské derby medzi Dunajskou Stredou a Trnavou bolo aj šlágrom kola, keďže sa stretol prvý s druhým. Prvá vážnejšia šanca zápasu prišla v 8. minúte, keď loptu cez obranu prepracoval Kalmár, na bránu sa rútil Schäfer, ale lopta skončila vedľa.

V 16. minúte po Davisovom rohovom kope hlavičkoval Friede do rúk Rusova. V 18. minúte Pačinda vyslal parádnu strelu z 25 metrov, Jedlička však bravúrne chytil. V 25. minúte išiel DAC do vedenia, z ľavej strany sa Ramirez prepracoval do stredu pokutového územia, loptu pravačkou premiestnil do ľavého horného rohu – 1:0.

V 29. minúte Saymon dostal loptu na pravej strane, strelu z uhla vyrazil Jedlička. V 33. minúte tvrdou strelou pohrozil Vlasko, Jedlička bravúrne chytil. V 43. minúte dostal Pačinca výbornú prihrávku za obranu, ocitol sa sám pred bránou a vedľa Jedličku zakončil – 1:1. V 45. minúte došlo k potýčke medzi trénerom Trnavy a Davisom, do toho sa zapojili aj hráči, nakoniec spolu s trénerom videli žltú kartu.

Druhý polčas začali lepšie domáci, v 47. minúte Schäferova strela išla len o centimetre vedľa. V 54. minúte po Ramirezovej prihrávke sa dostal do šance Friede, strela zblízka však bola zblokovaná. V 63. minúte Blackman dostal výbornú loptu na pravej strane, rútil sa do pokutového územia, kde ho zozadu fauloval Yao.

Rozhodca nariadil pokutový kop, Davisovu strelu Rusov chytil. O minútu neskôr po Balićovom rohovom kope vystrelil z pravej Ramirez, ale vedľa. V 68. minúte Kalmár zahrával priamy kop, loptu hlavičkoval na bránu Kružlia, ale Rusov vyrazil na roh.

V 70. minúte DAC opäť išiel do vedenia, Schäferov center z prvej poslal Ramirez do brány – 2:1. V 77. minúte po Balićovom rohovom kope hlavičkoval Müller tesne vedľa. DAC bol nebezpečnejší, hostia sa do vyložených šancí nedostali. V predĺžení sa do útoku presunul aj brankár Rusov, ale gól to neprinieslo.

teraz.sk