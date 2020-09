DAC predĺžil sériu víťazstiev, Ružomberok stále čaká na prvý úspech

Prvý gól zápasu dal hosťujúci Ladislav Almási, ktorý sa vrátil po dlhej pauze a hneď sa presadil strelecky:

"Bol som dosť dlho mimo, mal som roztrhnutý členkový väz, dlho sa to liečilo. Ešte stále cítim kondičný deficit, ale to sa mi vráti. Prvý polčas sme boli lepším mužstvom. Išli sme do vedenia o jeden gól a súperovi vylúčili aj hráča. Dúfal som, že to už zvládneme, potrebujeme tri body. V druhom polčase sme prvých 10 minút pokazili, neviem, čím to bolo. Asi prvý gól nás prekvapil, potom Ramirez aj Kalmár perfektne trafili. To bolo asi naše nešťastie."