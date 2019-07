A. Danko: Ak Smer-SD nepredloží návrh na zmeny vymáhania výživného, navrhnem to ja

Ak Smer-SD nepredloží návrh na zmeny pri vymáhaní výživného, urobí to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Povedal to v rozhovore pre TASR s tým, že návrh predloží na prerokovanie do Národnej rady (NR) SR na jeseň. Po novom by mal alimenty od neplatičov vymáhať štát a nie matky.