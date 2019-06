A. Danko chce hovoriť aj o cenách liekov i náraste minimálneho dôchodku

„Naši dôchodcovia si to zaslúžia. Celý svoj život obetovali práci a teraz je na nás, politikoch, aby sme im podali pomocnú ruku. Samozrejme, nie je to jediné opatrenie, ktoré by som chcel pre nich presadiť. Baviť by sme sa mohli aj o cenách liekov, o náraste minimálneho dôchodku”