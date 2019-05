Danko: Musíme robiť všetko preto, aby mali Slováci a Maďari vzorové vzťahy

„Dnes žijeme v dobe v EÚ, keď Maďari aj Slováci musia držať pokope. Ak Maďari rešpektujú naše štátne hranice, našu milovanú SR, tak nemôžeme mať problémy so žiadnou národnostnou menšinou. A to sa týka Maďarov, Čechov, Poliakov, Rómov. Každý, kto ctí SR a tvorí jej hodnotu, si zaslúži úctu”

– povedal Danko. Poukázal tiež na to, že musíme robiť všetko preto, aby mali oba národy medzi sebou vzorové vzťahy.

Danko poznamenal, že od roku 1993 platí zákon, ktorý hovorí o hraní štátnej hymny počas štátnych sviatkov.

– povedal Danko s tým, že novela zákona hovorí len o doplnení toho, že počas štátnych sviatkov sa nemá hrať a spievať hymna iného štátu bez prítomnosti štátnej delegácie.

Danko hovoril aj o koaličnej dohode. „Koalícia bude akceptovať, ak Most-Híd nebude hlasovať za zákon. Nebudem to považovať za porušenie koaličnej zmluvy. Novela bola prijatá len preto, aby nemali hokejisti zohyzdený znak na dresoch” – vysvetlil.

Danko potvrdil, že organizátorov demonštrácie požiadal o písomné pripomienky k zákonu.

„S pánom Dankom sme si vysvetlili, čo chceme. Do zajtra (6. 5.) mu máme poslať požiadavky. On si to preberie s Koaličnou radou”