Denne by mohlo pribudnúť aj 3000 prípadov infikovaných koronavírusom

Koncom septembra by mohlo denne pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných novým koronavírusom. Denné príjmy do nemocníc by sa mohli pohybovať medzi 75 až 100 prípadmi. Vyplýva to z odhadov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, o ktorých vo štvrtok po rokovaní vlády informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).