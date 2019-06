Deti do 18 rokov by mali mať zakázané chodiť sa opaľovať do solárií

Deti a mladí do 18 rokov by mali mať zakázané chodiť sa opaľovať do komerčných solárií. Zákaz mieni presadiť Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Chcú tak posilniť prevenciu v oblasti ochrany zdravia mladistvých a zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.