Deti treba mať na kúpalisku stále pod dozorom, aj keď je tam plavčík

Rodičia by sa na kúpalisku nemali spoliehať iba na pozornosť plavčíka či iných ľudí. V prípade, že sa potrebujú vzdialiť od detí, mali by zabezpečiť dozor inou dospelou osobou. V súvislosti s prebiehajúcou kúpacou sezónou na to upozornila odborníčka z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Zuzana Valovičová.