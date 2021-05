Dieťa zomrelo po zaseknutí sa výťahu v Bratislave 

Po zaseknutí sa výťahu obytného domu v Bratislave zomrelo dieťa. Žena bola s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková. Upozornil na to spravodajský portál Aktuality.sk.