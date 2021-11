Dlhé rady pred očkovacím centrom v Trnave by už nemali byť

Počas nadchádzajúceho víkendového očkovania vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) v Trnave by sa už nemali vytvárať dlhé rady nespokojných čakateľov, ako to bolo v sobotu (6. 11.). Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ako organizátor vakcinácie robí opatrenia, aby bolo plynulé a ľudia strávili pred VOC iba nevyhnutný čas. Uviedol to pre TASR predseda TTSK Jozef Viskupič.