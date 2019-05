Do pondelka môže spadnúť v niektorých lokalitách do 50 milimetrov zrážok

Do pondelka (6. 5.) do 14.00 h môže v niektorých lokalitách Slovenska spadnúť až do 50 milimetrov zrážok. Podľa predpovede kumulovaného úhrnu zrážok od modelu Aladin spadne na Slovensku väčšinou 20 až 40 milimetrov, ojedinele až okolo 50 milimetrov zrážok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.