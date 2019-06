Do práce na bicykli chodilo 3724 Bratislavčanov, najazdili skoro 300.000 km

Do kampane Do práce na bicykli sa v Bratislave tento rok prihlásilo 3724 súťažiacich v 1075 súťažných tímoch, ktoré najazdili 294.840 kilometrov (km) na bicykli, čím ušetrili 127.648 kilogramov (kg) CO2. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Ilustračná fotka: TASR

Víťazný tím z Bratislavy najazdil 3991 km, čím ušetril 997 kg CO2.

„Najlepší jednotlivec odbicykloval za dobu súťaže 1605 km, čím ušetril 401 kg CO2. Na magistráte hlavného mesta sa do súťaže zapojilo 25 zamestnancov, ktorí vytvorili sedem tímov. Za celý magistrát sa najazdilo 2639 km a bolo ušetrených 812 kg CO2”

– spresnil Bubla.

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky na ekologické druhy dopravy v meste. Kampaň sa konala od 1. do 31. mája. Išlo už o jej šiesty ročník. Tento rok sa do kampane zapojilo 12.687 registrovaných účastníkov, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 14,7 percenta. Do súťaže sa zapojilo 99 samospráv, 3779 tímov a 1405 zamestnávateľov. Účastníci celkovo najazdili 1.025.881 km a ušetrili tak 332.749 kg CO2. Najviac prihlásených tímov a jednotlivcov do súťaže bolo z Bratislavy.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a jej koordinátorom i odborným garantom je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

Tasr