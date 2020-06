Do škôl sa opäť vrátia žiaci od 1. po 5. ročník, účasť je dobrovoľná

Brány základných škôl sa v pondelok opäť otvoria. Do škôl sa vrátia žiaci, ktorí navštevujú prvý až piaty ročník. Školy boli od marca zatvorené, dôvodom boli opatrenia, ktoré mali zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Ako uviedlo pre TASR ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, vrátiť by sa malo od 60 do 70 percent žiakov základných a materských škôl, pričom ide o odhad založený na predbežných dátach z jednotlivých krajov. Účasť v školách nie je povinná, ale dobrovoľná.