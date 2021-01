Dominika Cibulková prijala výzvu MZ SR a pôjde pomôcť do slovenskej nemocnice

Bývalá tenistka Dominika Cibulková sa rozhodla prijať výzvu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a pôjde pomáhať do niektorej zo slovenských nemocníc. Uviedla to na sociálnej sieti. Zároveň sa ospravedlnila, že spolu s jej manželom Michalom Navarom boli neoprávnene zaočkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19 .

Foto: TASR

"Dopustila som sa chyby, keď som si myslela, že len vypĺňame voľné miesta a nevyužité vakcíny. Došlo k situácii, ktorú už nevrátim, ale ako som sa vyjadrila hneď na začiatku, ponúkam svoju pomoc. Chcem využiť ponuku ministerstva zdravotníctva, aby som ako dobrovoľníčka pomohla v prvej línii a v tejto veci som už MZ kontaktovala,"

komentovala.

Cibulkovú prednostne zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) na Kramároch po tom, ako ju do oficiálneho zoznamu samovoľne a neoprávnene doplnil jeden z pracovníkov vakcinačného centra. Po medializácii prípadu reagovala, že ak by tušila, že sa dopúšťa vážneho pochybenia a nevypĺňa len voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by možnosť zaočkovať sa nevyužila.

"Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní,"

uviedla.

Za takýto krok si vyslúžila vlnu kritiky.

TASR