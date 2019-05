Dunajská Streda: Colníci odhalili falošné gélové vložky do topánok

Colníci odhalili niekoľko tisíc napodobenín gélových vložiek do topánok známej značky. Škoda bola vyčíslená držiteľom práva duševného vlastníctva na 160.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Zlochová.

Colníci v Dunajskej Strede kontrolovali zásielku, ktorá bola dovezená z Číny. Podľa predložených dokladov mala smerovať na maďarský trh. Pri fyzickej kontrole zásielky colníkom neuniklo, že sa v nej nachádzajú balenia gélových vložiek do topánok, ktoré boli svojim dizajnom podobné originálom známej značky. „Vzniklo dôvodné podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, colníci tovar zaistili a svoje podozrenie bezodkladne oznámili aj zástupcovi majiteľa ochrannej známky. Ten po preverení tovaru potvrdil, že ide o falzifikáty. Práve on teraz v zmysle zákona rozhodne o ďalšom postupe. Má možnosť vyjadriť sa, či súhlasí so zničením tovaru, alebo podá návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky” – uviedla Zlochová.

Celkovo colníci zaistili 10.800 párov napodobenín gélových vložiek do topánok, ktorých hodnota bola takmer 20-násobne nižšia, ako je hodnota originálov známej značky. Podľa vyjadrenia majiteľa ochrannej známky by originálne vložky spĺňajúce všetky zdravotné kritériá v rovnakom množstve mali hodnotu 160.000 eur. „Pre spotrebiteľa je veľmi ťažké rozpoznať originál od falzifikátu. Napodobeniny môžu totiž na prvý pohľad vyzerať ako originály, zákazníkovi pri ich nákupe však môže napovedať cena, balenie, prípadne druh predajne, v ktorej sa ponúkajú” – doplnila hovorkyňa colného úradu.

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva, môže uložiť colný úrad pokutu od 3000 eur do 67.000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135.000 eur.

