Dunajská Streda postúpila do 3. predkola Európskej ligy

Českému zástupcovi nestačili ani dva góly slovenského legionára Ivana Schranza, ktorý absolvoval celý zápas. Ďalší slovenský stredopoliar Jakub Považanec hral za hostí do 98. minúty.

DAC sa dostal do vedenia už v 6. minúte, keď si Divkovič zbehol do šestnástky a vystrelil z uhla, hosťujúci brankár Hanuš si síce siahol na loptu, ale tá zapadla do siete. Autor rýchleho otváracieho sa onedlho takmer dostal do ďalšej príležitosti, tentoraz mu ju zmaril Hanuš včasným vybehnutím. Potom sa už začalo viac hrať aj pred domácou bránkou, po efektnej kombinácii Ladru s Považancom zakončil v šestnástke Schranz, s jeho pokusom si poradil Jedlička. DAC opäť zahrozil v 23. minúte, Kalmár z priameho kopu aj s prispením Hanuša nastrelil brvno. Z rezultujúceho rohového kopu vznikla možnosť pre Müllera, ale o tri minúty neskôr inkasovala Dunajská Streda, lopta sa odrazila od Kružliaka a Zeleného a Jedlička už nemohol zareagovať na zmenu smeru. Krátko nato išla ďalšia tečovaná strela hostí tesne mimo Jedličkovej bránky. Bola to posledná väčšia šanca úvodného dejstva a do kabín sa putovalo za nerozhodného stavu 1:1.

V druhom polčase sa sprvu hral bojovnejší futbal bez nebezpečných útočných výpadov. Zmeniť sa to ako prvým podarilo hosťom v 57. minúte vďaka slovenskej spolupráci. Po zaváhaní dunajskostredskej defenzívy Považanec posunul loptu Schranzovi, ktorý ju nepokrytý obrancami dopravil do siete. DAC sa vzápätí črtala možnosť na vyrovnanie, prízemný center z ľavého krídla na nabiehajúceho Ramireza zastavil v šestnástke jeden z obrancov Jablonca.

Vyrovnanie však prišlo v 65. minúte po rýchlej akcii domácich, Ramirez našiel Divkoviča a ten nekompromisne prekonal Hanuša už druhýkrát v tomto zápase. O päť minút neskôr odpískal hlavný rozhodca Di Bello jedenástku v neprospech DAC, keď lopta v šestnástke trafila ruku Kružliaka. Schranz prepálil Jedličku, ktorý vystihol smer strely, a svojím druhým zásahom v tomto stretnutí vrátil Jablonec do vedenia.

Zachrániť domácich mohol najprv Kružliak, po rohovom kope zblízka tesne minul hosťujúcu bránku. Divkovič sa z vyrovnávacieho gólu nemohol radovať po tom, ako arbiter odpískal jeho ruku, a hetriku sa nedočkal ani v 84. minúte, zbavil sa obrancu, strelu mu na žrď vytesnil Hanuš. Ten si vybral slabšiu chvíľku o niekoľko desiatok sekúnd, loptu vyrazil iba pred seba a z dorážky vyrovnal striedajúci Nicolaescu. Domáci pokračovali v tlaku a takmer im bol odmenou štvrtý gól, po Kalmárovom centri z bezprostrednej blízkosti nastrelil konštrukciu bránky Ramirez.





Dunajskostredčania sa nenechali znechutiť nevyužitou príležitosťou na rozhodnutie zo záveru riadneho hracieho času a pri chuti boli aj v predĺžení.

V 96. minúte Kalmár kľučkoval na hranici šestnástky, lopta sa dostala k Nicolaescuovi, ktorý sa uvoľnil a tvrdo zakončil do horného rohu bránky. Pri debute v drese DAC sa počas krátkeho pobytu na ihrisku stal dvojgólovým hrdinom. Domáci si náskok nielenže ustrážili, ale ho aj poistili. Divkovičov tečovaný pokus ešte prešiel kúsok pomimo hosťujúcej bránky, v 115. minúte sa už v šestnástke presadil Davis a do vinkla stanovil výsledok 5:3.

Bernd Storck, tréner DAC Dunajská Streda /zdroj: RTVS/:

„Som veľmi šťastný, som hrdý na svoj tím. Ukázali sme našu pravú tvár, aj keď sme spravili nejaké chyby. Bol to fantastický zápas. Hrali sme ako tím. Keď súper viedol, spravili sme všetko, aby sme to otočili. Nicolaescu bol pri svojom debute vynikajúci. Nemal veľa času pripraviť sa s mužstvom. keďže prišiel iba v pondelok, no potvrdil svoje kvality."

Petr Rada, tréner Jablonca /zdroj: RTVS/:

"Dali sme síce tri góly, no inkasovali sme päť, čo je priveľa. Najmä druhý a tretí gól boli zbytočné. Vždy, keď sme viedli, začali sme hrať pasívne. Nechcem hodnotiť výkony jednotlivcov, prehrali sme ako tím."

Dominik Kružliak, obranca Dunajskej Stredy:

„Bol to ťažký zápas naozaj, Jablonec je dobré mužstvo z českej ligy, ktoré pravidelne hráva európske súťaže. Som hrdý na tím, že sme dokázali vyrovnať v riadnom hracom čase a v predĺžení sme boli lepším tímom. Vyzerali sme lepšie fyzicky, čo sa ukázalo najmä v nadstavení. Asi som nezažil šialenejší zápas, budem si ho dlho pamätať."

Ivan Schranz, autor dvoch gólov Jablonca:

„Do 75. minúty sme sa viac venovali bráneniu, nechali sme sa moc zatlačiť, čo bola asi chyba. Zo začiatku sme prehrávali, dokázali sme to otočiť, vyvíjalo sa to v náš prospech. Vyrovnanie nás rozhodilo a už to išlo dolu vodou. Bol to bláznivý zápas hore-dole, dali sme vonku tri góly, je škoda, že sme nepostúpili. Dunajská Streda má výborné mužstvo a výborných fanúšikov, pre nás bola výhoda, že tu nemohli byť."

2. predkolo EL:

FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Jablonec 5:3 pp (3:3, 1:1)

Góly: 6. a 65. Divkovič, 85. a 96. Nicolaescu, 115. Davis - 57. a 71. SCHRANZ, 26. Zelený. Rozhodovali: Di Bello - Tegoni, Longo (všetci Tal.)

ŽK: A. Fábry, Kružliak, Kalmár, Divkovič, Ramirez - Podaný, Zelený, Jovovič, bez divákov

Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, Müller, Kružliak, Davis - A. Fábry (77. Nicolaescu), Schäfer, Balič (106. Bednár) - Kalmár (120.+1 Njie) - Divkovič (113. Beskorovajnyj), Ramirez

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Kubista, Podaný - Ladra (86. Jovovič), Hübschman, Považanec (98. Pilař), Zelený (110. Pleštil) - Schranz - Čvančara (79. Doležal)

Na 1 zápas, Dunajská Streda postúpila do 3. predkola

