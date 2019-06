Dunajská Streda: Základné školy privítajú v septembri nových prvákov

V Dunajskej Strede zapísali na školský rok 2019/2020 do prvého ročníka a do šiestich základných škôl (ZŠ) 378 detí, z toho 224 do škôl s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) a 154 žiakov do škôl s vyučovacím jazykom slovenským (VJS). Informovalo o tom mesto na svojej webstránke.