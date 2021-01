E. Heger: Tvrdý lockdown Slovensko stojí 1 miliardu eur

Tvrdý lockdown Slovensko stojí jednu miliardu eur. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády minister financií Eduard Heger (OĽANO) na základe výpočtov rezortu financií.

Tie počítajú so scenárom, že by sa SR dostala do "bezpečnej zóny" z pohľadu nákazy novým koronavírusom k 1. marcu tohto roka.

Druhá vlna podľa Hegera jasne ukázala, že s ochorením COVID-19 "nie sú žarty".

Zároveň pripomenul, že minulý rok bol veľmi náročný, pričom dlh Slovenska stúpol do už "nebezpečných hraníc".

Zdôraznil, že je dôležité bojovať o zdravie ľudí, ale aj o zdravie ekonomiky.

"Keď bojujeme o zdravie ľudí, zároveň aj zachraňujeme ekonomiku,"

tvrdí Heger.

Ministerstvo financií (MF) SR tak vypočítalo ekonomický dosah tvrdého lockdownu. Interval výpočtov ohraničili tým, že do "bezpečnej zóny" by sa Slovensko dostalo k 1. marcu tohto roka. Za toto obdobie rezort financií podľa Hegera očakával aj v pôvodných prognózach, že by medzikvartálne narástol hrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku o 3,5 %. Dohromady tak Slovensko podľa výpočtov MF príde o jednu miliardu eur.

"To sú enormné peniaze, ktoré nás tento lockdown stojí,"

upozornil Heger.

Poukázal preto na význam testovania.

"Investícia do testovania je jediná možná a zároveň úspešná investícia do toho, aby sme ochránili ekonomiku a zabránili ekonomickým škodám,"

skonštatoval Heger.

