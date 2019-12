E. Pfundtner: Obvinenie Dobroslava T. vnímam tak, že polícia má konať

„Potešilo by ma, ak by orgány činné v trestnom konaní konali rýchlejšie, no prioritné je pre mňa to, aby sa podklady pre obžalobu v súdnych procesoch v takýchto závažných kauzách dôkazne pripravili tak dobre, aby sa nestalo, že napokon dôjde k verdiktu, že sa skutok nestal”