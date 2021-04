EMA: Krvné zrazeniny by mali byť vedené ako vedľajšie účinky AstraZenecy

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) o záveroch už podľa hovorkyne Magdalény Jurkemíkovej informoval Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s cieľom otvoriť diskusiu o očkovacej stratégii na Slovensku.

Odborníkom EMA sa nateraz nepodarilo identifikovať rizikové faktory, ktoré by mohli podmieniť tvorbu krvných zrazením. Pravdepodobným vysvetlením však môže byť "imunitná odpoveď" jednotlivcov na zaočkovanie touto vakcínou, uviedla výkonná riaditeľka EMA Emer Cookeová.

uviedla Cookeová. Zároveň však zdôraznila, že výhody vakcíny od AstraZenecy naďalej prevažujú nad možnými vedľajšími účinkami.

Krvné zrazeniny sa pozorovali v mozgu, brušnej dutine a tepnách a v niektorých prípadoch boli pozorované spolu s nízkym počtom krvných doštičiek.

"Väčšina prípadov sa vyskytla u žien do 60 rokov do dvoch týždňov po očkovaní, no v súčasnosti nie je možné určiť rizikové faktory pre tieto zriedkavé nežiaduce účinky,"