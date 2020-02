EP zdobí socha na pamiatku Kuciaka, Kušnírovej a Caruanovej-Galiziovej

Na podujatí, ktoré pripravili slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a maltský poslanec David Casa, sa zúčastnili podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, podpredsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Mairead McGuinnessová, ako aj viacerí europoslanci a zástupcovia médií. Rodinných príslušníkov Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Daphne Caruanovej-Galiziovej v popoludňajších hodinách prijal aj predseda EP David Sassoli.

Happening now: Opening of the exhibition #ImmortalTruth dedicated to investigative journalists. #AllforJan #DaphneCaruanaGalizia https://t.co/aToMDcMVKk pic.twitter.com/LsHnHJL9FM