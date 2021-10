Epidemiologická situácia na Slovensku sa opäť zhoršila

Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa oproti predchádzajúcemu týždňu opäť zhoršila.

Od pondelka (18. 10.) bude na Slovensku v čiernej farbe päť okresov. Rastie aj pozitivita vykonaných PCR a antigénových testov.

Ku koncu októbra by denne mohlo pribudnúť približne 3000 prípadov. Vo štvrtok o tom informoval šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík s tým, že pre ochorenie COVID-19 by mohlo v októbri zomrieť 450 až 550 osôb, čo by mohlo predstavovať oproti iným rokom nadúmrtnosť na úrovni desiatich percent.

Mišík priblížil, že aktuálne v nemocniciach pre nový koronavírus pribúda približne 100 prípadov. Ku koncu októbra by v nemocniciach mohlo denne pribudnúť asi 150 až 200 prípadov a ku koncu mesiaca očakávajú celkom 1200 až 1600 pacientov. V súvislosti s epidemiologickou situáciou poukázal aj na "veľké regionálne rozdiely".

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) uviedol, že by na jesenné sviatky nechceli obmedziť cestovanie. Či sa opatrenia budú meniť, podľa neho však nie je nateraz jasné. Ľudí vyzval na dodržiavanie opatrení.

TASR