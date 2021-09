Epidemiologická situácia v SR sa zhoršila, začala sa tretia vlna pandémie 

Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa mierne zhoršila, Slovensko vstúpilo do tretej vlny pandémie. Od pondelka (4. 10.) bude v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 13 okresov. Červených bude 39 okresov a oranžových 27. Na umelej pľúcnej ventilácii je 56 pacientov. Stúpol však počet ľudí, ktorí mali záujem dať sa zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Vo štvrtok o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.

Na snímke zľava primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny, LF UK, SZU a UNB Bratislava Alena Koščálová, riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Mišík a hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová - foto: TASR

"Výraznejšia sa zhoršila situácia v Kysuckom Novom Meste a Čadci,"

povedal Mišík s tým, že ak sa situácia bude naďalej zhoršovať, tak región by mohol ísť až do čiernej farby. V okresoch Stará Ľubovňa a Skalica došlo podľa Mišíka k stabilizácii. Výraznejšie nárasty podľa neho vidieť v okrese Detva, Stropkov a Svidník.

"Za uplynulý týždeň denne pribúdalo priemerne 1200 denných prípadov. Za sedem dní sa prijalo do nemocníc takmer 400 pacientov. Aktuálne je hospitalizovaných 453 pacientov s potvrdenou diagnózou COVID-19, je to nárast o takmer 40 percent oproti minulému týždňu,"

skonštatoval Mišík. Podľa neho nárast bol zaznamenaný aj medzi pacientmi na umelej pľúcnej ventilácii.

V prípade výjazdov záchraniek ich bolo za týždeň okolo 300 ku COVID pacientom, pričom najviac ich bolo v Košickom kraji. Výrazne podľa Mišíka stúpol počet výjazdov v Žilinskom, ale i Prešovskom kraji.

"V porovnaní s minulou vlnou sú nemocnice najviac vyťažené v Prešovskom kraji,"

povedal Mišík. Zároveň konkretizoval, že zhruba polovica pacientov je hospitalizovaných na východe krajiny, v Prešovskom a Košickom kraji.

"Vidíme nárast v záujme o očkovanie prvými dávkami. Minimum pred dvoma týždňami bolo na úrovni 12.000 očkovancov za týždeň, uplynulý týždeň to už bolo 16.000 osôb,"

priblížil šéf IZA. V najohrozenejšej skupine ľudí nad 75 rokov je okolo 200.000 osôb, ktoré ešte nie sú zaočkované.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová poznamenala, že ideme do tretej vlny pandémie, ktorá bude podľa všetkého ešte horšia ako druhá v počte pozitívnych ľudí. Poukázala na to, že tretia vlna bude stáť na zdravotníkoch, ambulanciách a nemocniciach a na tom, ako to budú zvládať.

TASR