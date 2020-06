Erik Tomáš sa vzdal členstva v Smere-SD

"Už som dnes poslal list okresnej organizácii, kde sa vzdávam členstva v strane Smer. Rovnako si takto vyriešime členstvo v klube, na ktoré je automaticky naviazaná naša funkcia predsedov výborov, takže určite urobíme to, čo sa patrí,"

povedal Tomáš v stredu novinárom.

Rovnako pôjde za svojím okresným šéfom aj Raši.

"Čo sa týka ostatných postov, bude to všetko vyriešené do ďalšej riadnej schôdze,"

doplnil s tým, že so vzdávaním sa funkcií nemajú žiaden problém.

"Aj Peter Pellegrini povedal, že aj on svoj post ponúka, my takisto urobíme všetky akty, aby to bolo v poriadku a vystúpili sme, skadiaľ vystúpiť máme,"