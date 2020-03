Á. Érsek: Možno boli voliči z juhu Slovenska nerozhodní a volili OľaNO

Voliči v južných okresoch Slovenska boli možno nerozhodní a volili hnutie OĽaNO, vyhlásil volebný líder strany Most-Híd Árpád Érsek v reakcii na predbežné výsledky volieb. Vôľu voličov akceptuje, no je to podľa neho pre stranu sklamanie.

Foto: Parameter

„Očakávali sme viac, pretože aj v tejto vláde sme dokázali dosť veľa, čo sa týka južných okresov”

– dodal Érsek s tým, že pre Most-Híd bude veľmi ťažké mieriť na päť percent.

„Táto eufória zobrala so sebou maďarských voličov”

– reagoval pred novinármi.

Most-Híd bude musieť podľa Érseka urobiť opatrenia v reakcii na výsledky volieb.

„Potrebujeme odstup času, kým ľudia zhodnotia, čo sa stalo za tejto vlády, ktorá nebola našou srdcovkou”

– zhodnotil Érsek s tým, že voliči budú musieť zistiť, čo bude schopná pre južné regióny urobiť nasledujúca vláda.

Érsek si podľa svojich slov nevie vysvetliť, prečo sa Most-Híd predbežne ocitol na nižších priečkach ako Maďarská komunitná spolupatričnosť. Predpokladá, že obe strany skončia s podobnými výsledkami. Otázka podľa neho je, či by mali silu získať sedem percent, ak by sa Most-Híd s Maďarskou komunitnou spolupatričnosťou spojil do koalície.

Predseda strany Béla Bugár sa pred novinárov podľa hovorkyne Kláry Magdeme postaví, až keď bude sčítaná väčšina výsledkov.

TASR