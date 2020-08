Európska Liga: Slovan aj Dunajská Streda spoznali súpera v 2. predkole

Ilustračná fotka: András Á. Cséfalvay

V druhom predkole sa o postup do tretieho predkola pobije 92 tímov. Pri pondelňajšom žrebe v Nyone rozdelila UEFA kluby z majstrovskej vetvy do dvoch skupín po šesť tímov a jednej skupiny po osem tímov. Sedemnásť tímov v osudí pochádzalo z 1. predkola Ligy majstrov, pričom tri tímy, ktoré vypadli z predkola LM, boli nenasadené. Platilo pravidlo, že sa nemohli stretnúť kluby z rovnakej národnej asociácie. V nemajstrovskej vetve rozdelili 72 tímov do 12 skupín po šesť tímov, pričom traja boli nasadení a traja nenasadení.



Názov: KuPS Kuopio



Rok založenia: 1923

Štadión: Savon Sanomat Areena (5000 divákov)

Klubové farby: Žltá a čierna

Tréner: Arne Erlandsen

Najväčšie úspechy klubu: 6x Víťaz fínskej ligy, 2x víťaz Fínskeho pohára, 1x víťaz ligového pohára



Názov: Fotbalový Klub Jablonec



Rok založenia: 1945

Klubové farby: zelená a biela

Tréner: Petr Rada

Štadión: Stadion Střelnice - kapacita 6108 divákov

Najväčšie úspechy klubu: 2x víťaz Českého Pohára (1998, 2013); 1x víťaz Českého Superpohára (2013), 2. miesto v I. českej lige (2009/10)



V okruhu možných súperov Slovana v 1. skupine boli okrem Kuopia aj severoírsky FC Linfield, FC Floriana z Malty a írsky FC Dundalk. DAC bol medzi nenasadenými tímami v 11. skupine spolu s chorvátskym Osijekom a poľským Piastom Gliwice. Okrem Jablonca mohli Dunajskostredčania naraziť na Hartberg, alebo Bazilej.



V dôsledku pandémie koronavírusu sa zápasy predkola i play off budú hrať na jeden zápas. Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla, že stretnutia sa v prípade potreby budú môcť odohrať aj na neutrálnej pôde. Ak domáci tím ako organizátor nebude môcť pre epidemiologické reštrikcie vo svojej krajine zorganizovať zápas, jeho povinnosť bude zabezpečiť náhradné dejisko na neutrálnej pôde. Podmienka je, aby hosťujúce mužstvo nemalo problém s cestou. Domáce tímy budú musieť informovať UEFA o obmedzeniach vo svojej krajine v súvislosti s cestovaním a v dostatočnom predstihu dať túto skutočnosť na vedomie aj súperovi.



Žreb 2. predkola EL 2020/2021:

Majstrovská vetva:



KuPS Kuopio - SLOVAN BRATISLAVA

Inter Escaldes - FC Dundalk

FC Linfield - FC Floriana

FC Riga - Tre Fiori

Djurgarden IF - FC Europa

Flora Tallinn - KR Reykjavík

Sileks Kratovo - FC Drita

FK Astana - Budučnost Podgorica

Ararat Armenia - Fola Esch

Connah's Quay Nomads - Dinamo Tbilisi



Nemajstrovská vetva:



DAC DUNAJSKÁ STREDA - FK Jablonec

FK Hammarby - Lech Poznaň

Kaysar Kyzylorda - FC APOEL (CYP)/Nomme Kalju - Mura/AGF Aarhus

Maccabi Haifa - Željezničar Sarajevo/Kairat Almaty

Locomotive Tbilisi - Dinamo Moskva

Neftči Baku - Galatasaray Istanbul

B36 Tórshavn - TNS

FC Coleraine - FC Motherwell

IFK Göteborg - FC Kodaň

Bačka Topola - FCSB

Teuta Durres - Granada

OFI Kréta - Apollon Limassol

Progres Niederkorn - Willem II Tilburg

Viking Stavanger - FC Aberdeen

Bala Town - Standard Liege

Sfintul Gheorghe Suruceni - Partizan Belehrad

CSKA Sofia - BATE Borisov

FC Botosani - Škendija Tetovo

Lokomotiv Plovdiv - Tottenham Hotspur

KF Laci - Hapoel Beer Ševa

Aris Solún - Kolos Kovalivka

Honvéd Budapešť - Malmö FF

FK Ventspils - Rosenborg Trondheim

FK Riteriai - Slovan Liberec

Lincoln Red Imps - Glasgow Rangers

Servette Ženeva - Reims

Borac Banja Luka - Rio Ave

FK Renova - Hajduk Split

Olimpija Ľubľana - Zrinjski Mostar

FK Kukësi - VfL Wolfsburg

Piast Gliwice - TSV Hartberg

NK Osijek - FC Bazilej

Shamrock Rovers - AC Miláno

FC Hibernians - FC Mol Vidi Fehérvár

Bodö/Glimt - Žalgiris Vilnius

