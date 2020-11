Exriaditeľ protikorupčnej jednotky NAKA bude stíhaný väzobne

"Sudca pre prípravné konanie rozhodol, že berie môjho klienta do väzby podľa ustanovenia paragrafu 71 odsek 1, písmeno b. a c. Trestného poriadku. Zjednodušene poviem, je to tzv. kolúzna a tzv. pokračovacia väzba. Neakceptoval návrh dozorového prokurátora na vzatie môjho klienta do väzby podľa ustanovenia paragrafu 71 odsek 1, písmeno a., čiže nevzhliadol v konaní ani v žiadnej konkrétnej skutočnosti, ktorá by mala existovať, obavu z toho, že by mal môj klient ujsť,"