Fico je proti posielaniu zbraní Ukrajine, Kollár v tom problém nevidí

Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico je proti posielaniu zbraní na Ukrajinu. Tvrdí, že kto tak robí, si želá pokračovanie vojny a nezmyselne zaťahuje Slovensko do konfliktu. Vyhlásil to v nedeľnej relácii Na telo v televízii Markíza. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) v relácii reagoval, že Ukrajina v rámci Charty OSN môže požadovať aj takúto formu pomoci a nejde tým o vstupovanie SR do vojny.

Ilustračná fotka: TASR

Smer-SD podľa Fica odsudzuje ruskú agresiu na Ukrajine a považuje to za hrubé porušenie medzinárodného práva. "Mne je ľúto, čo sa deje na Ukrajine, ale s týmto Slovensko nič nemá. Pomáhajme Ukrajincom, ako sa dá, ale nie zbraňami," vyhlásil Fico s tým, že v tomto smere je mu sympatický postoj Maďarska.

Kollár upozornil, že len humanitárnou pomocou nedokáže Ukrajina vyhnať agresora zo svojho územia.

"Ak teraz nepomôžeme, obráti sa to proti nám. Ukrajina bojuje aj za nás, lebo sme druhí na rade," povedal.

Politici sa vyjadrili aj k systému protivzdušnej obrany S-300, ktorý Slovensko dalo Ukrajine. Predseda parlamentu skonštatoval, že ide o obranný a nie útočný systém. Pre svoju zastaranosť by o dva roky tak či tak podľa jeho slov skončil v "šrote".

Fico upozornil, že Slovensko odovzdalo cudziemu štátu vo vojnovom konflikte špeciálny systém, ktorý SR vlastnila a dokázala ovládať. To, či je obranný alebo útočný, nehrá podľa neho rolu, keďže ide o smrtiacu zbraň. Systém protivzdušnej obrany Patriot, ktorý poskytli Slovensku spojenci z NATO, podľa neho dokážu v SR ovládať momentálne len nemeckí, holandskí či americkí vojaci. "Nie je vo vlastníctve Slovenska a umiestnený je tu dočasne," povedal.

Kollár označil Patriot za nový a moderný systém. Avizuje, že by si ho v budúcnosti mohlo Slovensko za veľmi výhodných podmienok na splátky aj odkúpiť. Šéf parlamentu sa zároveň vyjadril i k možnosti okamžitého zastavenia dodávok plynu z Ruska. "Zničilo by to priemysel," vyhlásil.

TASR