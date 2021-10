Fico: Lipšic má vysvetliť stiahnutie sťažnosti prokurátora v prípade influencerky 

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic by mal vysvetliť, prečo prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) stiahol sťažnosť proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku o tom, že do väzby nezobral influencerku Zuzanu Strausz Plačkovú ani jej manžela Reného Strausza. Na stredajšej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf Smeru-SD Robert Fico.