Fiľakovo: Samospráva sa obáva rozhodnutia o plošnom testovaní

„Tým, že testovanie bude rozložené do viacerých dní, to pre nás bude aspoň jednoduchšie. Z nášho pohľadu by však efektívnejšie než celoplošné testovanie bolo otvoriť viac mobilných odberových miest v našom meste, pravidelne testovať vo fabrikách a zamerať sa na vytvorenie fungujúceho konceptu pravidelného testovania na školách, aby sa deti mohli čo najskôr vrátiť do lavíc,“