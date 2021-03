Finančník Martin Kvietik je v policajnej cele, čaká sa na návrh prokurátora ÚŠP

Martina Kvietika vo štvrtok (11. 3.) krátko po prepustení z väzby v Leopoldove zadržali a obvinili v inej trestnej veci.

"Ak prokurátor podá návrh na vzatie do väzby, tak mi ho doručia. Potom sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) ma upovedomí o termíne rozhodovania o väzbe. Pričom 48-hodinová lehota uplynie v sobotu tesne popoludní. Takže dovtedy musí byť podaný návrh na vzatie do väzby. Potom plynie sudcovi ďalšia zákonná lehota. Predpokladám, že najneskôr do nedele by sme mohli mať rozhodnuté o tom, či pôjde do väzby,"