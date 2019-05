Galanta hostila krajskú súťaž v hasičskom športe

Súťaž sa konala v Galante už sedemnástykrát a zúčastnilo sa jej šesť družstiev z Trnavského kraja.

„Víťazmi sa stalo družstvo z okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Trnave, na druhom mieste skončilo družstvo z OR HaZZ v Piešťanoch, tretie miesto obsadilo družstvo z OR HaZZ v Senici, na štvrtom mieste skončilo družstvo z OR HaZZ v Galante, piate skončilo družstvo z OR HaZZ v Skalici a na šiestom mieste sa umiestnilo družstvo z OR HaZZ v Dunajskej Strede“