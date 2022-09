Galek: MH predkladá kľúčové opatrenia na riešenie cien energií

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predkladá na rokovanie vlády súbor opatrení na riešenie vysokých cien energií. Rozdelené sú do troch kategórií, a to opatrenia pre domácnosti, priemysel a všeobecné úsporné opatrenia. Pred rokovaním vlády to v piatok povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.