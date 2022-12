Galek: Pomoc s energiami je v ohrození, zmluvu odsúva štát

Vládna pomoc s energiami pre domácnosti aj podniky je v súčasnosti ohrozená. Upozornil na to bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek z opozičnej SaS. Dôvodom sú stále nedotiahnuté pravidlá kompenzácií pre dodávateľov energií či chýbajúca zmluva so Slovenskými elektrárňami.

"Dodávatelia stále nemajú isté kompenzácie a upozorňujú, že budú musieť odberateľom fakturovať trhové ceny, inak im hrozí konkurz," vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR opozičný poslanec. Argumentovanie neprijatým rozpočtom na budúci rok je podľa neho iba výhovorkou. Myslí si, že veľká časť pomoci sa dá zabezpečiť aj na základe tohtoročného rozpočtu, ktorý bol výrazne navýšený. Využiť sa dajú aj nevyčerpané eurofondy.

Pripomenul, že zmluva so Slovenskými elektrárňami (SE) o dodávke lacnej elektriny pre domácnosti už bola vyrokovaná a s jej podmienkami nemá problém ani Európska komisia (EK). Potvrdiť ju ešte musia akcionári SE. Z programu valného zhromaždenia minulý týždeň v piatok (16.12.) bol však tento bod vyňatý, podľa Galeka na podnet štátu, ktorý v elektrárňach vlastní 34 % podiel.

"Podľa mojich informácií je za týmto ministerstvo financií, ktoré s podpisom nesúhlasí a ohrozuje tak dodávku lacnej elektriny pre domácností od januára. Dôvodom má byť to, že ministerstvo financií by radšej túto elektrinu zdanilo," vyhlásil opozičný poslanec.

Upozornil pritom na nevýhodnosť tohto postupu. Ak by sa zdanenie realizovalo aj v maximálnom možnom rozsahu, prínos do štátneho rozpočtu by bol podľa neho 600 miliónov eur. Ak by mal štát potom nakúpiť a zadotovať elektrinu, ktorú by lacno dodal domácnostiam, pri súčasnej trhovej cene by to stálo 1,8 miliardy eur.

"Vyzývam preto zodpovedných, ministerstvo hospodárstva a ministerstvo financií, aby podpísali zmluvu so Slovenskými elektrárňami a bola zabezpečená elektrina pre domácnosti," doplnil Galek. Súčasne požiadal ministra hospodárstva Karla Hirmana, aby záväzne určil spôsob a termíny kompenzácií pre dodávateľov energií, ak majú dodávať energie za znížené ceny bez toho, aby im hrozil konkurz.

Ministerstvo financií (MF) SR v reakcii vyhlásilo, že rozhodne nekoná v neprospech podpísania zmluvy. Zároveň nerozumie mediálnym vyhláseniam bývalého štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka.

"Je totiž všeobecne známe, že rezort financií nevykonáva výkon akcionárskych práv v Slovenských elektrárňach, a preto ministerstvo financií nemá možnosť ovplyvňovať rozhodnutie valného zhromaždenia SE. Navyše, znenie aj podpis príslušnej implementačnej zmluvy dohodlo ministerstvo hospodárstva ešte za pôsobenia štátneho tajomníka Karola Galeka, pričom tento podpis nie je viazaný na vyjadrenie valného zhromaždenia," dodal rezort financií.

