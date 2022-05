Generálna prokuratúra zrušila obvinenie influencerke Zuzane Strausz Plačkovej a jej manželovi

Generálna prokuratúra (GP) SR zrušila obvinenie influencerke Zuzane Strausz Plačkovej a jej manželovi Renému Strauszovi. Dôvodom je nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca GP SR Dalibor Skladan. Upozornil na to Plus jeden deň.