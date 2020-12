Gröhling predstavil plán návratu detí do škôl, testovať by sa mohlo už v januári

Návrat detí do škôl po 11. januári 2021 sa bude riadiť podľa stupňa COVID automatu. V okresoch v I. až III. stupni varovania sa budú dištančne vzdelávať stredoškoláci. V II. a III. stupni varovania nebudú chodiť do školy ani žiaci druhého stupňa základných škôl. V oboch prípadoch to platí do absolvovania testovania a s výnimkou pre žiakov končiacich ročníkov. V okresoch v IV. stupni budú chodiť do školy či škôlky iba žiaci, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre štátu. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.