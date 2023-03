Gyimesi:Darovanie stíhačiek predstavuje ústavnoprávny i morálny problém

Dodanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine a spôsob, akým to vláda v poverení chce urobiť, vytvára ústavnoprávny i morálny problém. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec parlamentu György Gyimesi (OĽANO).

Foto: TASR archív

Nezaradený poslanec a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Erik Tomáš mieni, že migy vôbec nemali byť témou. Podľa podpredsedu mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Tomáša Valáška (nezaradený) malo Slovensko stíhačky na pomoc Ukrajine poslať už dávno.

Gyimesimu nepostačuje argument poverenej vlády Eduarda Hegera, že forma bilaterálnej zmluvy "ošetrí" súlad s ústavou. Upozornil, že v prípade darovania stíhačiek ako vojenského materiálu ide o zmluvu vojenskej povahy.

"O takýchto vojenských zmluvách musí rozhodnúť parlament," povedal. Tvrdí, že vláda v otázke darovania stíhačiek nezastupuje názor Slovenska.

"Ľudia sa boja. Oni ich nerešpektovali, ale silou pretlačili darovanie lietadiel na Ukrajinu," skonštatoval s tým, že tento krok vzbudil u ľudí strach.

Valášek označil darovanie stíhačiek na Ukrajinu za správne. Nie je však podľa neho istý právny element rozhodnutia. "Máme tu súdy, ktoré o tom rozhodnú," povedal s tým, že nerozumie, prečo sa vláda v tejto veci neobrátila na ústavný súd. Skonštatoval, že neposlanie stíhačiek by bolo zvratom v zahraničnej politike Slovenska.

"Znamenalo by to zastavenie akejkoľvek vojenskej pomoci a tým pádom by to znamenalo de facto obrat slovenskej zahraničnej politiky," upozornil.

Tomáš zopakoval, že vládny kabinet nemal kompetenciu o dodaní stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu rozhodovať. "Heger sľúbil ukrajinskému prezidentovi niečo, čo nemal právne ošetrené a bez toho, aby rešpektoval väčšinový názor nielen občanov, ale aj politického spektra," doplnil. Vláda a parlament by sa podľa neho mali zaoberať otázkami, ktoré trápia občanov SR.

Podľa Valáška je ale potrebné vnímať aj to, čo by spôsobilo zastavenie vojenskej pomoci a ruské víťazstvo na Ukrajine pre Slovensko.

"Nám tu hrozí situácia, že budeme mať ruské vojská na našej hranici," podotkol s upozornením, že by to znamenalo nielen zhoršenie bezpečnostnej situácie, ale aj ekonomický úpadok, súvisiaci s nezáujmom o investície v regióne.

Gyimesi považuje Valáškove slová za neopodstatnené, skôr ako argumenty v nich vidí citové vydieranie.

V diskusii sa poslanci dotkli aj problému s neschválením viacerých legislatívnych návrhov a z toho vyplývajúceho ohrozenia reformných záväzkov i samotného čerpania prostriedkov z plánu obnovy. Gyimesi kritizoval, že zákony sa do parlamentu predkladajú bez predchádzajúcej diskusie, podľa Tomáša realita dokazuje zlé nastavenie plánu obnovy a nemožnosť jeho naplnenia. Valášek sa obáva, že všetky zdroje sa Slovensku čerpať nepodarí a vláda bude musieť niektoré ciele modifikovať. "Budeme mať nejaký plán obnovy, ale nie v tej podobe, ako sme ho predložili," naznačil.

Všetci traja sa v diskusii zhodli, že kabinet v poverení nezvláda pomoc v súvislosti so zdražovaním a infláciou.

TASR