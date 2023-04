Hamran informoval o vyšetrovaní na Vojenskom spravodajstve, odmieta zásahy NBÚ

Národná kriminálna agentúra (NAKA) vyšetruje podozrenia v súvislosti s nehospodárnym nakladaním s majetkom vo Vojenskom spravodajstve (VS).

Týka sa to obdobia rokov 2015 až 2020. Podľa odhadov mala škoda presiahnuť 22 miliónov eur. Informoval o tom policajný prezident Štefan Hamran po utorkovom zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru, ktorý rokoval aj o zisteniach Národného bezpečnostného úradu. Ten vyčítal vyšetrovateľom porušenie zákona o ochrane utajovaných skutočností, čo Hamran odmieta.

"Vyšetrovatelia NAKA vedú trestné stíhanie vo veci pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti vo vzťahu k Vojenskému spravodajstvu," načrtol Hamran. Vyšetrovanie sa vedie aj na základe podnetov z Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý nedokončil kontrolu pre marenie zo strany niektorých príslušníkov VS. NAKA podľa Hamrana "narazila" aj na NBÚ.

Ako vysvetlil, vyšetrovatelia zaistili utajované dokumenty, ktoré môžu viesť k objasneniu veci. Podľa NBÚ však nemajú právo odňať dané písomnosti. Toto stanovisko odmietol aj Úrad inšpekčnej služby. Nakladanie s utajovanými skutočnosťami zo strany vyšetrovateľov má byť podľa policajného prezidenta spochybňované samotným pôvodcom utajovanej skutočnosti, teda Vojenským spravodajstvom, a NBÚ.

Šéf polície podčiarkol, že cieľom NKÚ či NAKA bolo kontrolovať nakladanie s financiami, nie spravodajské postupy či technické zariadenia.

"Verejný záujem si vyžaduje, aby orgány činné v trestnom konaní tieto veci preverili," zdôraznil. Poukázal na viac ako 22-miliónovú škodu a už zaistených vyše 12 miliónov eur. Zadržané boli štyri osoby a vykonaných viacero prehliadok. Ako podotkol, NBÚ nie je útvar oprávnený vykladať Trestný poriadok a nie je ani z aplikačnej praxe. Poznamenal, že spochybňovaný vyšetrovateľ vedie aj vyšetrovanie vo veci podozrenia zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny na NBÚ.

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec skonštatoval, že konanie NBÚ voči vyšetrovateľom NAKA, ale aj ministerstvu vnútra, nie je také, ako v minulosti voči iným.

Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (SaS) hovorí o zasahovaní úradu do vyšetrovania NAKA. Úrad sa podľa neho snaží ísť nad rámec zákona. Ako zdôvodnil, NBÚ si vykladá zákon tak, že akékoľvek vyšetrovanie týkajúce sa utajovaných skutočností by bolo blokované. Za neštandardný označil aj záujem NBÚ o aktivity NAKA či Úradu inšpekčnej služby vrátane vyšetrovania citlivých káuz. V súvislosti so zisteniami o údajnej chýbajúcej previerke dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca hovorí o podozreniach zo snahy diskreditovať ministra.

Riaditeľ NBÚ Roman Konečný sa nechcel bližšie k téme vyjadrovať. "Úlohou NBÚ je chrániť utajované skutočnosti pred neoprávnenou manipuláciou. Na každé jedno oboznámenie sa orgánom činným v trestnom konaní potrebujete súhlas so zbavením mlčanlivosti. Tak je to uvedené aj v Trestnom poriadku,“ skonštatoval. Pôvodca utajovanej skutočnosti podľa neho nesmie utajiť veci týkajúce sa trestnej činnosti.

