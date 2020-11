HOAX: Americký lekár R. Buttar šíril nepravdy o rúškach, vakcínach a 5G sieti

Buttar je známym odporcom vakcín a zástanca konšpiračných teórií o novom koronavíruse. Viacero jeho videí odstránili z YouTube pre porušovanie komunitných pravidiel. Opakovane ho napomenula Lekárska komora v Severnej Karolíne (NCMB). Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) mu v roku 2013 zaslal varovný list za predaj neschválených, zle označených a kontaminovaných liečiv.

Vo videu Buttar naznačuje, že druhá vlna ochorenia COVID-19 bola naplánovaná za účelom zavedenia povinného očkovania.

Agentúra AFP opakovane vyvrátila dezinformácie o rúškach napríklad v príspevkoch:

"Oxid uhličitý by ste znova vdychovali len v prípade, že by nedochádzalo k žiadnej výmene plynov medzi vami a okolím, ale to sa pri nosení správne nasadeného rúška nemôže stať. Vzduch prúdi do vášho rúška a späť úplne normálne,"